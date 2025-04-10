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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لمرضى السكري.. تناول الزبيب باعتدال وبكميات محدودة

لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية
لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية
رنا عصمت

يحتوي الزبيب، على سكر الفركتوز  (سكر الفاكهة الطبيعي) هو نوع من السكريات الطبيعية التي يُمكن لمرضى السكري تناولها باعتدال، حيث يتم امتصاصه بشكل أبطأ مقارنة بالسكروز، مما يقلل من تأثيره السريع على مستويات السكر في الدم.

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فعلى الرغم من اعتبار الفواكه، والفواكه المجففة مثل الزبيب من الأطعمة الصحية، إلا أنها ما زالت تحتوي على الكربوهيدرات التي تتحول إلى السكر بعد الهضم، ومن ثم لا ينبغي الإفراط في تناولها كمريض سكر، ويُنصح باتباع نظام غذائي صحي، ومراقبة السعرات الحرارية.

فوائد الزبيب وفقا لموقع هيلثى..

1- مخفض لضغط الدم المرتفع

2- مخفض للكوليسترول فى الدم

3- واقي من أمراض سرطان القلب

4- ملطف للسعال يشرب مغلي الزبيب فى الماء

5- طارد للبلغم

6- مقاوم للميكروبات والفيروسات

7- مضاد للأكسدة

8- مانع لتكون طبقة البلاك على الأسنان

9- يخلص للجسم من السموم

10- قراع الرأس

11- مقوي للطحال والكبد والمعدة

12- مقوي للذاكرة

13-واقي من سرطان القولون

14- واقي للعيون من الأمراض

15- واقي من هشاشة العظام

16-مضاد للالتهابات

17- ملين

18- منقي للدم

19- مصفي ومنقي للصوت

الأمراض التي يعالجها الزبيب..

1- الإمساك.

2- البواسير.

3- تسوس الأسنان.

4- إلتهابات اللثة.

5- الروماتيزم. والتهاب المفاصل.

6- امراض الكبد والمرارة.

7- سوء التغذية ونقص الوزن.

8- التهاب الحلق.

9- أمراض الرئة والصدر.

10- امراض الكلى والمثانة وحصى المثانة

لمرضى السكري تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية الزبيب فوائد الزبيب

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لمرضى السكري.. تناول الزبيب باعتدال وبكميات محدودة

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