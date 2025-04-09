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السياحة والآثار: انتظام حركة زيارة منطقة الأهرامات في ثاني أيام التشغيل التجريبي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة والآثار: انتظام حركة زيارة منطقة الأهرامات في ثاني أيام التشغيل التجريبي

الأهرامات
الأهرامات
محمد الاسكندرانى

يتابع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، منذ الصباح الباكر، حركة الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة في اليوم الثاني على التوالي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات والذي شهدته المنطقة منذ صباح أمس بواسطة شركة خدمات الترفيهية.

وأشار الوزير إلى أن التقارير التي تلقاها من فريق عمل الوزارة المتواجد على مدار اليوم بالمنطقة وشركة خدمات الترفيه، تؤكد على انتظام حركة الزيارة وأنها تسير بسلاسة ويسر.

وأكد فتحي استمرار المتابعة لحركة الزيارة بالمنطقة والتي شهدت زيارة أكثر من 5000 زائر حتى منتصف اليوم، بالإضافة لمتابعة منظومة تنقل السائحين بها بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن عدم التكدس وأن تكون التجربة السياحية بالمنطقة سهلة ومريحة وممتعة مع الالتزام بالرؤية المستقبلية للعمل بالمنطقة الأثرية، مشيراً إلى أن التشغيل التجريبي للمنطقة يهدف إلى الوقوف على  التحديات والتطوير المطلوب في كافة الجوانب التي تتعلق بخدمات السائحين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

كما وجه بقيام شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية بزيادة عدد المقاعد في الحافلات الكهربائية المملوكة لها إلى 50 مقعد في كل حافلة وإضافة أحزمة الأمان بها.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والذي يتواجد بمنطقة أهرامات الجيزة منذ الصباح الباكر لمتابعة حركة الزيارة على أرض الواقع، أن وزير السياحة والآثار كان قد وجه أمس بالسماح لجميع الرحلات السياحية ذات المجموعات الكبيرة التي تتعدى الـ 35 فردا وأيضا الرحلات السياحية السريعة بدخول المنطقة الأثرية بالحافلات الخاصة بهم، مؤكداً على تواجد جميع مفتشي منطقة أهرامات الجيزة بالأماكن الأثرية المختلفة داخلها ومحطات وقوف الحافلات لمسارات سير الزيارة لمتابعة حركة منظومة النقل ودخول وخروج الحافلات بالمحطات المخصصة لمسارات الزيارة المقررة لمختلف الأماكن داخل المنطقة الأثرية.

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