انتبه.. الحموضة وعسر الهضم يكشف مرض خطيرة| تفاصيل

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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النوبة القلبية
النوبة القلبية
اسماء محمد

تعد النوبة القلبية من المشكلات الخطيرة المهددة للحياة حيث يمكن أن تسبب الوفاة  فى دقائق معدودة لذا يجب الانتباه إلى علامتها جيدا ومعرفة أعراض النوبة القلبية بشكل مسبق.

ووفقا لما جاء فى موقع مايو كلينك نكشف لكم أعراض النوبة القلبية.

النوبة القلبية

أعراض النوبة القلبية


تتفاوت أعراض النوبة القلبية من حالة لأخرى فبعض الأشخاص تكون أعراضهم خفيفة بينما يصاب آخرون بأعراض شديدة، وبعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض.

وتشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة بين أغلب الحالات ما يلي:

ألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر أو وجع
الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن
العرق البارد
الإرهاق الشديد
حرقة المعدة والحموضة أو عسر الهضم
شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة
الغثيان غير المبرر 
ضيق النفَس بدون سبب

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أعراض النوبة القلبية للنساء 


تظهر بعض أعراض النوبة القلبية المختلفة عند النساء، فقد وجدت الأبحاث العلمية الحديثة أن السيدات اللاتي يعانين من علامات معينة قبل حدوث النوبة القلبية بوقت قليل جدا وأن هذه الأعراض لاتظهر عند الرجال والأطفال عند الإصابة بالسكتة القلبية.

وإليكم أهم أعراض النوبة القلبية عند النساء: وهى:

ألم بسيط أو حاد في الرقبة.

ألم بسيط  أو حاد فى الذراع 

ألم بسيط أو حاد فى الظهر

علاج الام الرقبة

معلومات عن اكتشاف النوبة القلبية 

  • في بعض الأحيان لاتظهر مؤشرات تمهيدية ويكن توقف القلب المفاجئ أول عَرَض من أعراض النوبة القلبية.
  • تحدث بعض النوبات القلبية فجأة، ولكن تظهر لدى العديد من الأشخاص أعراض ومؤشرات تحذيرية قبل وقوعها بساعات أو أيام أو أسابيع. 
  • يكن الشعور المستمر بألم الصدر أو انضغاطه أو مايعرف بـ الذبحة الصدرية علامةً تحذيرية مبكرة على اقتراب حدوث النوبة القلبية خاصة إذا كانت هذه الأعراض لاتزول عند أخذ قسط وفير من الراحة.
  • تنتج الذبحة الصدرية عن الانخفاض المؤقت في تدفق الدم إلى القلب.
النوبة القلبية أعراض النوبة القلبية ألم الصدر

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