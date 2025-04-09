انتبه.. الحموضة وعسر الهضم يكشف مرض خطيرة| تفاصيل

تعد النوبة القلبية من المشكلات الخطيرة المهددة للحياة حيث يمكن أن تسبب الوفاة فى دقائق معدودة لذا يجب الانتباه إلى علامتها جيدا ومعرفة أعراض النوبة القلبية بشكل مسبق.

ووفقا لما جاء فى موقع مايو كلينك نكشف لكم أعراض النوبة القلبية.

أعراض النوبة القلبية



تتفاوت أعراض النوبة القلبية من حالة لأخرى فبعض الأشخاص تكون أعراضهم خفيفة بينما يصاب آخرون بأعراض شديدة، وبعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض.

وتشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة بين أغلب الحالات ما يلي:

ألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر أو وجع

الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن

العرق البارد

الإرهاق الشديد

حرقة المعدة والحموضة أو عسر الهضم

شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة

الغثيان غير المبرر

ضيق النفَس بدون سبب

أعراض النوبة القلبية للنساء



تظهر بعض أعراض النوبة القلبية المختلفة عند النساء، فقد وجدت الأبحاث العلمية الحديثة أن السيدات اللاتي يعانين من علامات معينة قبل حدوث النوبة القلبية بوقت قليل جدا وأن هذه الأعراض لاتظهر عند الرجال والأطفال عند الإصابة بالسكتة القلبية.

وإليكم أهم أعراض النوبة القلبية عند النساء: وهى:

ألم بسيط أو حاد في الرقبة.

ألم بسيط أو حاد فى الذراع

ألم بسيط أو حاد فى الظهر

معلومات عن اكتشاف النوبة القلبية