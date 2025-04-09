شوط أول سلبي بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الزمالك ومنافسه ستيلينبوش الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي الكونفدرالية.

وكان الزمالك الأكثر خطورة على دفاعات فريق ستيلينبوش ولكن دون فاعلية حقيقية على المرمى، حيث وصل الأبيض لمرمى المنافس في 5 مناسبات وسدد كرة وحيدة بين الثلاث خشبات.

واستحوذ الزمالك على الكرة بنسبة وصلت لـ 68% مقابل 32% لستيلينبوش الجنوب إفريقي.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وناصر منسي.