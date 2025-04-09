قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي البيلي: رفضت لام شمسية في البداية ومعظم أصدقائي لم يشاهدوا المسلسل
مشايخنا زمان نصحونا.. خالد الجندي يكشف وصية للتغلب على الفتور في العبادة
هل يجوز جمع المغرب والعشاء بدون عذر؟.. أمين الفتوى يوضح
شهداء الواجب.. وفاة 3 أمناء شرطة خلال حملة لضبط أحد المتهمين في مطروح
السقف وقع فجأة.. اللقطات الأولى لحادث شق التعبان والخسائر
شوط أول سلبي بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية
سرايا القدس تسيطر على طائرتين إسرائيليتين من طراز إيفو ماكس في غزة
الموافقة على المقاسات.. ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد بالقانون
تفاصيل تجديد حبس المتهمين بقتل سائق أوبر حلوان
السياحة والآثار: انتظام حركة زيارة منطقة الأهرامات في ثاني أيام التشغيل التجريبي
رئيس الوزراء يكشف لصدى البلد حقيقة بيع المستشفيات الحكومية
الخارجية الأمريكية: لن نتسامح مع أي دولة أو كيان تجاري يُقدّم الدعم للحوثيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يضرب موعدا مع قرطاج التونسي في نصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة

سيدات طائرة الأهلى
سيدات طائرة الأهلى
كريم عاطف

ضرب فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى موعدا مع قرطاج التونسي لمواجهته الجمعة المقبلة في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا خلال الفترة  من 1 وحتى 14 إبريل الجارى .

تأهل الأهلي إلى نصف النهائي بالفوز على السجون الكيني 3-1، بينما فاز قرطاج التونسي علي ليتو الكاميروني بنتيجة 3-0 .

واستطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل إلي ربع النهائي بالفوز على بطل نيجيريا بنتيجة 3-0 أمس الثلاثاء.

تحقيق العلامة الكاملة

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول ، حيث فاز على نظيره البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام  مواجهاته بالدور التمهيدى .

واستطاع الأهلي  تحقيق الفوز على سوكوسيم السنغالي في أولى مواجهاته بالبطولة بنتيجة 3-0 قبل الفوز علي بطل الكونغو السبت.

تضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.

سيدات الكرة الطائرة  بالنادى الأهلى سيدات الكرة الطائرة الكرة الطائرة الأهلى قرطاج التونسي نصف نهائي بطولة أفريقيا بطولة أفريقيا نيجيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

رواتب أبريل مبكرا وزيادات مرتقبة.. حزمة حكومية لدعم المعلمين

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بإعطاء كل طالب حقه في التقييمات وتسجيل الدرجات بدقة

الدراسة في المدارس

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 لطلاب المدارس.. التعليم تحسم قرارها

زيزو

أول ضربة لـ زيزو بعد إقترابه من الأهلي

زيزو

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. حالة واحدة تحرم زيزو من حلم مونديال الأندية

زيزو

الزمالك: سنعقد جلسة زيزو الأخيرة.. وحال الاتفاق سنبحث عن حل مع الأهلي

الخميس ولا الجمعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

الخميس ولا الجمعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

أرشيفية

تغير مفاجئ.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

إسرائيل

هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين: أي تأخير في عودتهم هو حكم بالإعدام مدى الحياة

قيام الليل

الدكتورة نيفين مختار: قيام الليل من أجمل القربات وأعظم فرص الدعاء

مجلس الوزراء

الاتصالات: مبادرة الرواد الرقميون تتحمل تكلفتها الوزارة وصندوق تحيا مصر

بالصور

عصائر صيفية لتقليل الشعور بالحر

عصائر صيفية لتقليل الشعور بالحر..
عصائر صيفية لتقليل الشعور بالحر..
عصائر صيفية لتقليل الشعور بالحر..

السقف وقع فجأة.. اللقطات الأولى لحادث شق التعبان والخسائر

حادث شق التعبان
حادث شق التعبان
حادث شق التعبان

انتبه.. الحموضة وعسر الهضم يكشف مرض خطيرة| تفاصيل

النوبة القلبية
النوبة القلبية
النوبة القلبية

متى تكون الدوخة خطيرة| احذر

الدوخة
الدوخة
الدوخة

فيديو

محمد عدوية

لحظات مرعبة.. محمد عدوية يروي تفاصيل لأول مرة بعد وفاة والده

اية عبد الله

آية عبد الله تطرح أحدث أغانيها واو.. فيديو

"Mission: Impossible – The Final Reckoning"

لقطات من أحدث أجزاء المهمة المستحيلة قبل عرضه بمهرجان كان السينمائي

وفــ.اة ترامب السبت القادم

وفــ.اة ترامب السبت المقبل.. حقيقة تنبؤات سيمبسون المثيرة للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد