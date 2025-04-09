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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجتماع حاشد بمؤسسة الأهرام لإعلان تأييد عبد المحسن سلامة نقيبا للصحفيين

عبدالمحسن سلامة
عبدالمحسن سلامة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تجمع الزملاء فى القاعة الكبرى بمؤسسة الأهرام لاعلان تأييدهم للكاتب الصحفي عبدالمحسن نقيباً للصحفيين، حيث دار نقاش مطول حول أوضاع المهنة والمؤسسات الصحفية .

والتقي عبدالمحسن سلامة المرشح على منصب نقيب الصحفيين فى انتخابات 2025 بالعاملين بمؤسسة الأهرام حيث رحب الجميع بترشحه على مقعد النقيب .

واستمع سلامة لجميع الحضور والمناقشات حول الأوضاع الحالية واجاب على استفسارات الزملاء ومطالبهم خلال الفترة القادمة والعمل على حلها .

واستعرض سلامة ملامح برنامجه الانتخابي والامتيازات التى سيقدمها لأعضاء الجمعية العمومية وتطرق للملفات التى عمل عليها خلال فترة توليه منصب نقيب الصحفيين .


وأكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرسح على منصب نقيب الصحفيين، على أهمية الحشد يوم 2 مايو المقبل، وهو الموعد الذي تم الاتفاق عليه مع الزملاء المرشحين، وذلك لتفادي تعارضه مع الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية.


وكانت قد قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين إلى الجمعة 18 أبريل الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين.

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10226) عضوًا،  لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمن جدول الأعمال:-
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. 
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م،  علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.
كما أشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية  في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.
وأكد سكرتير عام النقابة أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة «18 أبريل2025م»، ويكتمل النصاب القانوني لانعقادها بحضور (25 %)، وفقًا للمادة (35) من قانون النقابة.

عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين انتخابات الصحفيين الاهرام الجمعية العمومية

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