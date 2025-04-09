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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الزمالك لعب بدون روح أمام ستيلينبوش بالكونفيدرالية

أحمد موسى
أحمد موسى
يوسف أيمن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن نادي الزمالك خرج من البطولة بعد خسارته أمام فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي، مشيراً إلى أن الفريق لعب المباراة بدون روح.

موسى: "زيزو لم يشارك في تدريبات الزمالك"
أوضح موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن أحمد سيد "زيزو" لم يشارك في تدريبات الفريق يوم أمس، مما أثار العديد من التساؤلات حول استمراره في الفريق.

موسى: "الزمالك لا يقف على أي لاعب"
وأشار موسى إلى أن الزمالك لا يعتمد على لاعب واحد، مؤكدًا أنه يجب الحفاظ على تماسك الفريق بالكامل لتحقيق النجاح في المباريات المقبلة.

موسى: "مجلس إدارة الزمالك يتحمل مسئولية غياب زيزو"
قال موسى أن مجلس إدارة نادي الزمالك يتحمل مسئولية غياب زيزو عن الفريق في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان له تأثير سلبي على أداء الفريق في المباراة الأخيرة.

موسى: "الأهلي يملك مجلس إدارة قوي ويحقق البطولات"
في نهاية حديثه، أشار موسى إلى أن النادي الأهلي يملك مجلس إدارة قويًا وعلى أعلى مستوى، وهو ما ساعده في تحقيق العديد من البطولات خلال الفترة الماضية.

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