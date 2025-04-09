أحمد موسى: زيزو قد يرحل إلى الأهلي لكن الزمالك يمكنه صناعة مليون لاعب مثله

أكد الإعلامي أحمد موسى أن نجم الزمالك أحمد سيد "زيزو" قد يرحل عن الفريق ويذهب للأهلي، لكن أشار إلى أن الزمالك قادر على صناعة مليون لاعب مثل زيزو.

موسى: "لا يوجد نادي كبير يقف على لاعب"

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الأندية الكبيرة لا تقف على لاعب واحد، مؤكداً أن الزمالك، مثل أي نادٍ كبير، قادر على إيجاد بدائل.

موسى ينتقد أداء الزمالك في المباراة الأخيرة

في حديثه عن أداء فريق الزمالك في المباراة الأخيرة، أشار موسى إلى غياب الروح في الأداء، معتبراً أن الفريق يلعب بدون جناح هجومي قوي، وهو ما أثر على أداء المهاجم سيف الدين الجزيري، الذي لم يجد من يرفع له الكرات.

أحمد موسى: "زيزو كان يجب أن يشارك في المباراة"

وأكد موسى أنه كان من الضروري مشاركة زيزو في المباراة الأخيرة، حتى وإن كان في طريقه للانتقال إلى الأهلي، مشيراً إلى أن عقده مع الزمالك لم ينته بعد، وأن المباراة كانت مهمة للغاية بالنسبة للفريق وجماهيره.