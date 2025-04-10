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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيسيكا حسام الدين تكشف تفاصيل مشاركتها بالفيلم العالمي The Goat.. فيديو

جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين
يوسف أيمن

كشفت الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين، عن تفاصيل مشاركتها بالفيلم العالمي The Goat، بجانب الفنانة نيللي كريم، وتم عرضه في مهرجان الجونة السينمائي.

وأوضحت جيسيكا حسام الدين، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب ببرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن التحضير لفيلم The Goat، أخذ وقتًا كبيرًا في تجهيزه، مشيرة إلى أنها انتهت من تصويره قبل المشاركة في بطولة مسلسل "كامل العدد".

وأضافت جيسيكا حسام الدين، أنها شاركت بفيلم The Goat، بعد اجراء أوديشن، قائلة: "عملت اوديشن، هم كانوا مش عايزين بنت مصرية، هم كانوا عايزين بنت من أي دولة عربية، عشان الملامح والكلام والطريقة وكل حاجة، وعشان يجسدوا الكاركتر زي ما هي بالظبط، بس ما كانش لازم مصرية، كان أي دولة عربية، فهم عملوا اوديشن ما بين 5000 بنت في الدول العربية، وقعدنا سنين، وفي الآخر اختاروا 3 بنات، والحمد لله صفينا في الآخر ويعني خدت الدور".

وأكدت جيسيكا، أن تجربة فيلم The Goat، كانت صعبة جدًا، قائلة: "كان سني صغير قوي ساعتها يعني كان عندي 12 سنة تقريبًا، ففكرة إن أنا استوعب الكاركتر دي واستوعب الصعوبات اللي هي بتعدي بيها، كان محتاج مذاكرة من قبلها كثير جدًا".
 

The Goat جيسيكا حسام الدين نيللي كريم مهرجان الجونة السينمائي صدى البلد

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