عضو الحزب الجمهوري: المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خطوة هامة رغم التشوش حول طبيعتها

علقت جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري ، على تصريحات إيران الأخيرة بشأن مفاوضاتها مع واشنطن. حيث وصف المسؤولون الإيرانيون عرضهم للمفاوضات بأنه "عرض سخي للغاية".



وقالت في مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ اللقاء المرتقب في عمان بين إيران والولايات المتحدة في يوم السبت هو خطوة مهمة للغاية، حيث يمثل أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ عقود.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من المعلومات المضللة التي تحيط بهذا الموضوع، لافتة إلى أن إيران تصر على أن المفاوضات ستكون غير مباشرة، مع وجود طرف ثالث للتوسط.

وأوضحت السيدة جنجر أن الوضع الحالي يعكس حالة من التشوش حول طبيعة هذه المفاوضات، متابعةً، أن إيران تقول إنها لن تجري مفاوضات مباشرة، وأن ما يحدث في عمان ليس سوى محادثات غير مباشرة. وأكدت أن هذه المفاوضات تمثل تطورًا سياسيًا كبيرًا في علاقات البلدين.

وتطرقت إلى تأثيرات التدخلات الخارجية، خاصة من إسرائيل، على السياسة الأمريكية، مشيرة، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتغيير موقفه حيال إيران، مما يعكس تعقيد الوضع السياسي.

التصعيد العسكري

وفي الختام، عبرت السيدة جنجر عن قلق الشعب الأمريكي بشأن التصعيد العسكري المحتمل، مشيرة إلى أن الظروف الحالية تمثل فترة حاسمة قد تؤدي إلى تصعيد أكبر في المنطقة.



