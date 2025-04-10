قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة طويلة.. موعد وقفة عيد الأضحى 2025 فلكياً
البيت الأبيض: تعليق الرسوم الجمركية لا يشمل كندا والمكسيك
إعلامي يكشف حقيقة رحيل حسين لبيب بعد الهجوم عليه
غارات أمريكية تستهدف مواقع الحوثيين في جزيرة كمران باليمن
برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 10 أبريل 2025: تغييرات جوهرية
100 هدف .. مسئول في البنتاجون يكشف تفاصيل الضربات ضد الحوثيين
ممثل الصحة العالمية: الوضع في غزة كارثي ويتطلب تحركًا عاجلاً | فيديو
لمزارعى المانجو.. 8 توصيات عاجلة يجب مراعاتها خلال إبريل
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 10 أبريل 2025
عمرو وهبي: إدارة الزمالك كانت تتعامل مع طلبات زيزو للتجديد بشكل غير حاسم|فيديو
ميمي جمال: بدأت التمثيل وعمري 9 سنين وذكرياتي مع الجمهور كبيرة
مي عمر تثير الجدل بفستان جريء.. تعرف على سعره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"البنك الأهلي" الأول في السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل وبنك المستندات للقروض المشتركة ..تفاصيل

البنك المصرى
البنك المصرى
أحمد عبد القوى

 أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري الربع الأول من عام 2025 بتحقيق نتائج متميزة وفقا ونتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة والذي اظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية وعلى مستوى قارة أفريقيا عن قيامه بأدوار وكيل التمويل وبنك المستندات. 

كما أظهرت النتائج أيضا تصدر البنك الأهلي المصري المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثاني كوكيل للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة 10 صفقات تمويلية منها 7 صفقات كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 274.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025. 

     وتعقيبا على تلك الانجازات المتميزة، أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل التطوير العقاري، ومواد البناء والقطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والاتصالات، التعليم، الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما يسهم في تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.

    ومن جانبها أعربت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، مؤكدة على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، وأن يكون البنك الأهلي المصري الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.

        كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي، وقدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية كما يعكس الجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 10 صفقات في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 7 صفقات كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلا للتمويل وهو ما يمثل 25% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة افريقيا عن الربع الاول من عام 2025.   

البنك الاهلى بنك تمويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

رواتب أبريل مبكرا وزيادات مرتقبة.. حزمة حكومية لدعم المعلمين

حادث شق التعبان

السقف وقع فجأة.. اللقطات الأولى لحادث شق التعبان والخسائر

محمد الحمصاني

الحمصاني: الحكومة مستمرة في دعم السولار والبوتجاز

مستشفي مطروح

شهداء الواجب.. وفاة 3 أمناء شرطة خلال حملة لضبط أحد المتهمين في مطروح

زيزو

أول ضربة لـ زيزو بعد إقترابه من الأهلي

زيزو

الزمالك: سنعقد جلسة زيزو الأخيرة.. وحال الاتفاق سنبحث عن حل مع الأهلي

رئيس الوزراء

مدبولي يؤكد لـ "صدى البلد": لا تسريح للعاملين في المنشآت الصحية.. تفاصيل

الخميس ولا الجمعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

الخميس ولا الجمعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

ندوات توعوية جديدة من الأوقاف والمركز القومي للبحوث حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي

الشيخ خالد الجندي

مش مجرد كلمات.. خالد الجندي: 3 مفاتيح لتحقيق التوبة النصوح

د. محمد الجندي

الجندي يشرح السمعيات وخصوصيات النبي والشفاعة في درس جوهرة التوحيد بالجامع الأزهر

بالصور

لمرضى السكري.. تناول الزبيب باعتدال وبكميات محدودة

لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية
لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية
لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية

طرق عمل سلاطة الزبادى بالخيار والنعناع

طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار
طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار
طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار

مي عمر تثير الجدل بفستان جريء.. تعرف على سعره

مى عمر تثير الجدل بفستان جرئ بلغ سعره 141 ألف جنيه
مى عمر تثير الجدل بفستان جرئ بلغ سعره 141 ألف جنيه
مى عمر تثير الجدل بفستان جرئ بلغ سعره 141 ألف جنيه

ماذا يحدث عند إضافة الزيت الحار للطعام.. فوائد خارقة أبرزها علاج مرض نادر

الزيت الحار
الزيت الحار
الزيت الحار

فيديو

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة تجمع أهالي الإسماعيلية بسبب التعد.ي على فتاة

المجني عليه

أسرة ضحية العيد بحلوان: «كوارع» بلطجي المنطقة وغدر بنجلي في الخناقة | فيديو

والد ضحية حلوان مع محررة صدى البلد

أسرة ضحية العيد بحلوان لـ صدى البلد: كوارع تربص له 4 شهور | فيديو

اعتزال أنتيكا

بعد 10 سنوات بالمهنة.. أنتيكا: مش هرجع لتصوير حفلات الزفاف تاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد