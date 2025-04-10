أيمن يونس: إذا لم نتحرك الآن ونتحد فسينهار الزمالك

أطلق أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، مبادرة تاريخية تهدف إلى إنقاذ نادي الزمالك من أزماته المتفاقمة، داعيًا إلى لم شمل رموز النادي في جلسة مصالحة عاجلة تقام في منزله.

جاءت تصريحاته خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “أون سبورت” مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، حيث شدد على أن مستقبل الزمالك بات مهددًا إذا لم يتوحد القادة التاريخيون للنادي.

وقال يونس في حديثه: “الزمالك نادٍ كبير جدًا، وإذا كنا نريد الحفاظ على مكانته وهيبته، فلا بد أن يجتمع الكبار على قلب رجل واحد. سأقوم بالتواصل مع كل من حسين لبيب، ممدوح عباس، مرتضى منصور، وكمال درويش يومي السبت والأحد، وسأستضيفهم في منزلي من أجل عقد هذه الجلسة المصيرية.”

وأكد أن الزمالك أصبح يفتقد لنجومه، وأن الأزمات تتزايد يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن استمرار الخلافات بين الرموز لن يؤدي إلا لمزيد من التدهور. وأضاف: “إذا لم يعلن هؤلاء الأربعة أنهم يد واحدة من أجل الزمالك، فسنظل عالقين في دوامة من المشاكل التي لا تنتهي.”





وشدد يونس على أن هذه المبادرة ليست مجرد دعوة شكلية، بل هي محاولة جادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مطالبًا الجميع بالتنازل عن الخلافات الشخصية من أجل مصلحة الكيان. واختتم حديثه قائلاً: “الوقت لم يعد في صالحنا، وإذا لم نتحرك الآن ونتحد، فسينهار الزمالك، ولن ينفع الندم بعد فوات الأوان.”





مبادرة أيمن يونس حظيت بتفاعل واسع من جماهير الزمالك، التي ترى في لمّ الشمل خطوة أولى نحو إعادة الاستقرار للنادي العريق



