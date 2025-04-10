200 ألف جنيه.. قرار عاجل بشأن المتهمين بالنصب على صاحبة كافيه بالهرم

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس موظف وعامل ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على مالكة كافيه بحجة اخراج زوجها من السجن بعفو رئاسي.

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة لبيان ملابساتها كاملة ومدى ارتكاب المتهمين لجرائم أخرى.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالنصب على مالكة كافيه بمنطقة الهرم.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مالكة كافيه تتهم فيه موظف وعامل بالنصب عليها، والاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه بعد إيهامها بقدرتهم علي إخراج زوجها من السجن بعفو رئاسي، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.