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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين هاكابي سفيرًا لدى إسرائيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين هاكابي سفيرًا لدى إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على تعيين مايك هاكابي، السياسي المعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان، سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل.

ومن المقرر أن يتوجه هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي سبق أن تحدث عن حق إلهي لإسرائيل في الضفة الغربية، إلى السفارة الأمريكية في القدس، في وقت تواصل فيه إسرائيل سيطرتها على أجزاء واسعة من قطاع غزة ضمن حملتها العسكرية المتجددة التي تحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب.

وجاء التصويت في مجلس الشيوخ على أسس حزبية إلى حد كبير، حيث أيد تعيين هاكابي 53 سناتورًا، من بينهم ديمقراطي واحد فقط هو جون فاترمان، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى الاتصال بهاكابي لتهنئته، واصفًا إياه بأنه "صديق حقيقي للدولة اليهودية".

وفي منشور على منصة "إكس"، عبّر وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن في الضفة الغربية، عن أمله في التعاون مع هاكابي لـ"الدفع قدمًا بقيمنا وأهدافنا المشتركة".

وقال ترامب للصحافيين عقب التصويت إن هاكابي "سيكون سفيرًا عظيمًا لإسرائيل"، متوقعًا له "النجاح في مهمته".

ويُعد هاكابي، الذي شغل منصب حاكم ولاية أركنسو وسبق أن ترشّح للرئاسة باسم الحزب الجمهوري عام 2008، من أبرز المؤيدين لإسرائيل ولضم الضفة الغربية.
 

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