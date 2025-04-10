نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة مخدرات

تنظر المحكمة المختصة بالقاهرة، أولى جلسات محاكمة عاطل، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة .

تقرير المعمل الكيماوي



وكشف تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن لفافتين تحتوي على 10 جرامات من مسحوق الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما كشف تقرير الطب الشرعي لعينة أخذت من بول ودم المتهم، أنها تحتوي على أحد نواتج الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.



وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري عيار 16 مم، وطلقة نارية من ذات العيار تستخدم على الأسلحة كاملين الأجزاء وصالحين للاستخدام.