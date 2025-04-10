كوريا الجنوبية تعلق على تأجيل فرض رسوم ترامب الجمركية

قال المبعوث التجاري لكوريا الجنوبية، تشيونج إن كيو، اليوم الخميس، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق الرسوم الجمركية أتاح مجالًا للمفاوضات، حيث تسعى بلاده إلى خفض التعريفات من خلال المحادثات.

وأضافت وزارة التجارة، الخميس، أن تشيونج التقى الممثل التجاري الأمريكي لمناقشة خفض نسب الرسوم، معبرًا عن مخاوفه بشأن إجراءات الرسوم الجديدة.

وسافر المسؤول الكوري الجنوبي إلى واشنطن للتفاوض مع المسؤولين الأمريكيين بعد أن أعلن الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على حليفته الآسيوية الرئيسية، ضمن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية الشاملة.

وتوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إبرام اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية مع كل الدول، بما فيها الصين، لكنه اعتبر أن بكين "ليست جاهزة بعد لذلك".

وقال ترامب في تصريح في البيت الأبيض: "سيُبرم اتفاق مع الصين، وسيُبرم اتفاق مع كل الدول"، لكنه لفت إلى أن القيادة الصينية "لا تعرف كيف تفعل ذلك" وفق تعبيره.

وأقر ترامب بأن الناس يشعرون "ببعض الخوف" من الرسوم الجمركية، مجددا الإشارة إلى قناعته بإمكان التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول في نهاية المطاف، بما في ذلك الصين.

وفي وقت سابق قال ترامب إنه قرر وقف الرسوم الجمركية المضادة 90 يوما عن الدول التي لم ترد على الرسوم الأمريكية، في حين زاد الرسوم على الصين التي أعلنت مزيدا من الإجراءات الانتقامية.