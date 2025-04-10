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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحركات داخل الزمالك لحسم ملف تجديد عقد محمود حمدي "الونش"

الونش
الونش
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس التحرك الأخير من قبل رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة النادي، لتجديد عقد محمود الونش قلب دفاع الزمالك، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وعلم صدى البلد، أن رامي نصوحي عقد جلسة سريعة مع محمود حمدي "الونش" داخل غرفة الملابس عقب اللقاء مباشرة، قبل أن يصطحبه لاحقًا للقاء رئيس النادي حسين لبيب، في محاولة لحسم ملف تجديد عقد اللاعب.

ورغم المبادرة من جانب الإدارة، إلا أن "الونش" رفض الجلوس لمناقشة تفاصيل التجديد بعد المباراة، مشيرًا إلى أن طلباته واضحة منذ البداية، وشهد الاجتماع حضور أحمد يحيى، وكيل اللاعب، الذي أوضح بدوره كافة المطالب المتعلقة بالمستحقات المتأخرة والمقابل المالي المطلوب لتجديد التعاقد.

يُذكر أن عقد محمود حمدي الونش مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع للإدارة، تمهيدًا للرحيل المجاني مع نهاية الموسم.

الونش الزمالك حسين لبيب

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