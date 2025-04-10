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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منظمة التجارة العالمية: نتوقع انخفاض حجم التجارة بين أمريكا والصين بنسبة 80%

أمريكا والصين
أمريكا والصين
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن منظمة التجارة العالمية، قالت إنها تتوقع انخفاض حجم التجارة بين أمريكا والصين بنسبة 80%.

ناشدت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ مواطنيها التفكير بعناية قبل السفر إلى الولايات المتحدة، في إطار توسيع نطاق رد بكين على الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية في إشعار تحذيري صدر الليلة: "في ضوء تدهور العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمخاوف الأمنية في أمريكا، تنصح الوزارة المواطنين الصينيين بأن يقيموا بعناية مخاطر السفر إلى الولايات المتحدة وتوخي الحذر".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوة جاءت بعد أن ردت بكين مجددا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، حيث أعلنت أنها ستفرض ضريبة بنسبة 84% على جميع الواردات من الولايات المتحدة، مما أثار اضطرابا في الأسواق وعمق حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

من جانبها ، طالبت وزارة التعليم الصينية أيضا طلاب البلاد بأن يقيموا المخاطر الأمنية المتعلقة بالدراسة في "بعض الولايات الأميركية"، مشيرة إلى مشروع قانون جديد تم إقراره في ولاية أوهايو.

القاهرة الإخبارية منظمة التجارة العالمية التجارة العالمية الصين أمريكا والصين أمريكا

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