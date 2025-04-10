أمريكا: لن نتسامح مع من يقدم الدعم للحوثيين

أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تتسامح إطلاقًا مع أي دولة أو جهة تجارية تقدم الدعم للجماعات والكيانات المُصنفة لديها "منظمات إرهابية أجنبية"، وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي في اليمن.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان أن تقديم الدعم لهذه الكيانات يعد انتهاكا للقانون الأمريكي.

وقالت الوزارة إن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي دولة أو جهة تجارية تقدم الدعم للمنظمات الإرهابية الأجنبية بما في ذلك تفريغ السفن أو تزويدها بالنفط في المواني التي يسيطر عليها الحوثيون".

وصنّفت وزارة الخارجية الأمريكية مارس الماضي ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، تنفيذاً لوعد الرئيس دونالد ترامب عند توليه منصبه.