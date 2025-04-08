اليمن.. غارتان أمريكيتان على مخازن أسلحة تابعة لجماعة الحوثي في جزيرة كمران

أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن القوات الأمريكية نفذت غارتين جويتين استهدفتا مخازن أسلحة تابعة لـ جماعة الحوثي في جزيرة كمران بمحافظة الحديدة اليمنية.

تأتي هذه الضربات في إطار تصعيد العمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، والذين كثفوا هجماتهم على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.​

وفقًا لتقارير إعلامية، شنت القوات الأمريكية والبريطانية في 17 يونيو 2024 ما لا يقل عن ست غارات جوية على مطار الحديدة الدولي، وأربع هجمات على جزيرة كمران بالقرب من ميناء الصليف في اليمن. ​

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 17 يونيو 2024 فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وستة كيانات لضلوعهم في تسهيل شراء جماعة الحوثي للأسلحة.

وأكدت الوزارة عزم الولايات المتحدة على استخدام جميع الأدوات المتاحة لوقف تدفق المواد العسكرية والأموال التي تمكن الجماعة من شن هجمات تزعزع الاستقرار في المنطقة. ​

يأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث هددت جماعة الحوثي باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، ردًا على الغارات الجوية التي تستهدف مواقعها. وقد أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء هذه التهديدات، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة.​