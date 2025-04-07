اليمن.. شهداء ومصابون بصنعاء في غارات أمريكية جديدة

شنت طائرات أميركية غارات على صنعاء والحديدة، مساء أمس الأحد، في استمرار لحملة عسكرية تقول واشنطن إنها تستهدف معاقل جماعة الحوثي اليمنية.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن 4 أشخاص استشهدوا من بينهم امرأتان، وأصيب 23 منهم 11 من النساء والأطفال، في القصف الأمريكي على منزل وحي شعب الحافة بمديرية شعوب في صنعاء.

وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين، إن "العدوان الأمريكي السافر وقصفه للأعيان المدنية والمدنيين، جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك كل الأعراف والقوانين الدولية".

وفي محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين أن الطيران الأميركي شن 4 غارات جوية على جزيرة كمران، كم دون الإشارة إلى وقوع خسائر حتى الآن.

وتواصل الولايات المتحدة ضرباتها الجوية على مناطق متفرقة من اليمن، ضمن عملية عسكرية أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف شهر مارس الماضي، بهدف "حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، على حد وصفه.

واستأنفت واشنطن عمليتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، بعد أن أعلنت الجماعة المتحالفة مع إيران استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، من أجل "مساندة غزة" التي تتعرض لهجمات إسرائيلية عنيفة.