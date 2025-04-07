اليمن.. أمريكا تستهدف معاقل جديدة للحوثيين

تجددت الغارات الأمريكية، فجر اليوم الاثنين، على مواقع الحوثيين العسكرية في محافظة صعدة وتوسعت دائرتها لتشمل مديرية عبس بمحافظة حجة.

وقال إعلام الحوثي إن 3 غارات استهدفت معاقلهم العسكرية في منطقة بني حسن بمديرية عبس شمال غربي محافظة حجة شمال غرب البلاد، والمُطلة على سواحل البحر الأحمر.

وعبس، الواقعة في محافظة حجة شمال غرب اليمن، باتت ضمن دائرة الاستهداف الأمريكي، في مؤشر على توسع خارطة الغارات الجوية، بحسب مراقبين.

كما ذكرت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي أن الولايات المتحدة شنت 3 غارات أخرى تركزت على استهداف منطقة آل عمار بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.

وتعد مديرية الصفراء ذات الطبيعة الجغرافية الجبلية، ثاني أكبر مديريات محافظة صعدة، وتمتد من جنوب المحافظة إلى شمالها، وتتواجد بها منشآت وقواعد عسكرية عديدة للحوثيين.

كما تتواجد أسفل سلاسل المديرية الجبلية العديد من الملاجئ والأنفاق والكهوف والمخابئ التي تخفي بين جنباتها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة من صواريخ وطائرات مسيرة ومنصات إطلاق، وتربط بينها شبكة من الطرق المُعبدة متعددة الوصول.

وشهد يوم الأحد، وقوع عدد من الغارات الأمريكية التي استهدفت محافظتي صنعاء والحديدة.

وتشير المعلومات إلى أن الغارات على صنعاء، استهدفت بغارتين منزل أحد القيادات الحوثية، ويدعى صالح السهيلي، أثناء عقده اجتماعًا يضم قيادات وعناصر حوثية أخرى.

فيما يُصدّر إعلام الحوثيين بأن المنزل المستهدف يعود لملكية أحد المواطنين المدنيين.

من جهتها، قالت وزارة الصحة والبيئة التابعة للحوثيين، إن استهداف المنزل أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم امرأتين، واصابة 25 آخرين بينهم نساء وطفل.

كما بثّ إعلام الحوثي الرسمي مشاهد مرئية تظهر آثار دمار المنزل عقب استهدافه، فضلًا عن بثه صورًا لتلقي مجموعة من المدنيين إسعافات أولية من إحدى المشافي في صنعاء، قالت إنهم جرحى الغارتين اللتين استهدفتا المنزل المتواجد في مديرية شعوب شمالي العاصمة.

