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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يكشف مفاجأة بشأن استخراج لاعب جديد لتأشيرة أمريكا

زيزو
زيزو
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي خال الغندور، مفاجأة قوية بشأن توجه أحد لاعبي كرة قدم إلى السفارة الأمريكية لاستخراج التأشيرة، وذلك بعد 48 ساعة من تواجد أحمد مصطفى زيزو لنفس السبب.


 

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "هناك لاعب عنده ميعاد بكرة في السفارة الأمريكية عشان التأشيرة".
 

وكان زيزو تواجد أول أمس الثلاثاء في السفارة الأمريكية لاستخراج التأشيرة تمهيدا لمشاركته مع الأهلي في مونديال الأندية 2025. ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية ممثلا عن قارة أفريقيا بجانب أندية الوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.

زيزو السفارة الأمريكية التأشيرة الغندور لاستخراج التأشيرة الأهلي مونديال الأندية 2025 في كأس العالم للأندية والترجي التونسي

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