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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هياخد 120 مليون جنيه.. حلمي طولان: قرار زيزو بالانتقال للأهلي منطقي

زيزو
زيزو
أسامة علي

تحدث الكابتن حلمي طولان، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، عن قضية انتقال أحمد سيد زيزو من الزمالك إلى الأهلي، قائلاً: "لو كنت مكان زيزو، وأنا أب، وكان عندي ابن في نادي وما بياخدش فلوسه، وتلقيت عرضًا بقيمة 480 مليون جنيه، طبيعي إنني هروح النادي اللي هيقدرني ويدفع لي".


وشرح طولان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن زيزو سيحصل على 120 مليون جنيه في الموسم الواحد إذا انتقل للأهلي، وهو مبلغ أكبر بكثير من الذي كان يحصل عليه في الزمالك.


وتابع، أن نادي الزمالك يعاني من أزمة مالية كبيرة، وهو ما أثر بشكل كبير على موقف اللاعب. وأكد أن نادي الزمالك تأخر في دفع مستحقات زيزو عن الموسم الماضي، ما أدى إلى تصاعد الأزمة.


وشدد على أن الكرة الآن أصبحت لا تتمحور حول الانتماء فقط، بل حول القرارات المالية التي تؤثر على حياة اللاعبين، وأنه لا يجب لوم زيزو على اختياره.

وأشار طولان إلى أن إدارة الزمالك لم تتعامل بشكل حاسم مع مشكلة تجديد عقد زيزو، وأنه كان من الأفضل للنادي أن يتخذ خطوات أسرع وأكثر احترافية لحل الأزمة.

إدارة الملفات المالية

وأوضح أن النادي كان يواجه مشاكل داخلية، خاصة في إدارة الملفات المالية والصفقات التي تم إبرامها، حيث كانت معظم الصفقات غير موفقة.

واختتم طولان حديثه بالتأكيد على أن الزمالك كان يجب أن يحافظ على نجومه مثل زيزو ويبحث عن حلول مالية بديلة لدعم الفريق، مثل بيع بعض اللاعبين في صفقات مربحة، لتوفير الأموال اللازمة لتجديد العقود، مشددًا، على أن تأخير الإدارة في اتخاذ القرارات السريعة ساهم في الخسارة الفادحة لواحد من أبرز لاعبي الفريق.

زيزو أحمد سيد زيزو اخبار التوك شو صدى البلد

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