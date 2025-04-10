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طائرة مسيرة تخترق الأجواء الأردنية.. ورد قاسٍ من الجيش
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طائرة مسيرة تخترق الأجواء الأردنية.. ورد قاسٍ من الجيش

علم الأردن
علم الأردن
محمود نوفل

تمكنت المنطقة العسكرية الجنوبية بالأردن ، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات،  من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسئوليتها.

 وبحسب تصريحات مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فأن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، طبّقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها.

 وبحسب البيان الصادر عن الجيش العربي الأردني ، فقد تم التعامل مع الطائرة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدّد المصدر علي أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير مختلف قدراتها وإمكاناتها لمنع جميع أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

الأردن المنطقة العسكرية الجنوبية إدارة مكافحة المخدرات طائرة مسيرة القوات المسلحة الأردنية قوات حرس الحدود

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