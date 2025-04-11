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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور| حظك اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 ..عليكَ التفكير بعمق

برج الثور
برج الثور
نهى هجرس

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونرصد لكم توقعات برج الثور اليوم الجمعة 11 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 11 أبريل 2025

قد لا يُسفر اليوم عن النتائج المرجوة، عليكَ التفكير بعمق قبل الشروع في أي إجراء لتجنب العواقب السلبية، كما عليكَ ضبط كلماتك أثناء حديثك مع الآخرين.

برج الثور

توقعات برج الثور مهنيا

قد تواجه بعض خيبات الأمل أو بعض العقبات في أداء عملك بفعالية، قد لا يكون التواصل مع زملائك سلسًا.

توقعات برج الثور عاطفيا 


قد تختلف آراؤك مع شريكك، تحلَّ بالهدوء والمرونة عند تبادل الآراء أثناء حديثك مع من تحب.

توقعات برج الثور ماليا

لا يمكنك تجنب النفقات المتكررة لهذا اليوم، مع ذلك، من الجيد ضبط إنفاقك، قد تتكبد أيضًا نفقات غير مرغوب فيها.

توقعات برج الثور صحيا

هناك احتمالية حدوث آلام في الظهر، يُنصح أيضًا بإجراء فحص للعين، قد تشعر بالإرهاق من كثرة العمل.

برج الثور
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