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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرف على جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2025

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2025
جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2025
أحمد عفيفي

يتساءل الكثير من العاملين في القطاع الخاص والحكومة عن جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2025، وذلك بعد أن قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025.

 مرتبات شهر أبريل

تصرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالوزارات التالية يوم 21 أبريل: "مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل".

تصرف مرتبات أبريل 2025 للعاملين في الوزارات التالية يوم 22 أبريل: "التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات".

تصرف المرتبات لـ الأشخاص الذين تخلفوا عن صرف مرتبات شهر أبريل 2025 في المواعيد المحددة في أيام 23، 24، و25 من الشهر الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

ويبدأ صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لـ الموظفين في الدولة اعتباراً من يوم 21 أبريل 2025، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 25 أبريل 2025 من الشهر الجاري.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2025

وتتواجد أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2025، كالآتي: "ماكينات الصرف الآلي ATM، وفروع البريد المصري" المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

قيمة مرتبات شهر أبريل 2025

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر أبريل 2025 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

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