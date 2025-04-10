أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 10 أبريل 2025

ينشر صدى البلد أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 10 أبريل 2025 فى البنوك.
أسعار الدرهم الاماراتي اليوم
تباينت أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية اليوم الخميس 10 أبريل 2025.
البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 14.0506 جنيه
سعر البيع: 14.0905 جنيه
سعر صرف الدرهم الاماراتي
بنك القاهرة:
سعر الشراء: 14.0409 جنيه
سعر البيع: 14.0815 جنيه
بنك التعمير والإسكان:
سعر الشراء: 14.0386 جنيه
سعر البيع: 14.0815 جنيه
سعر الدرهم الامارتي مقابل الجنيه
بنك فيصل الإسلامي:
سعر الشراء: 14.02 جنيه
سعر البيع: 14.06 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
سعر الشراء: 14.0135 جنيه
سعر البيع: 14.0445 جنيه.
سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه
المصرف العربي الدولي:
سعر الشراء: 13.907 جنيه
سعر البيع: 13.935 جنيه
اتش اس بى سى HSBC:
سعر الشراء: 13.910 جنيه
سعر البيع: 13.940 جنيه
البنك المصري الخليجي:
سعر الشراء: 13.908 جنيه
سعر البيع: 13.951 جنيه
بنك التعمير والإسكان:
سعر الشراء: 13.764 جنيه
سعر البيع: 13.808 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
سعر الشراء: 13.953 جنيه
سعر البيع: 13.983 جنيه