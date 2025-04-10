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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 10 أبريل 2025

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي
هاجر رزق

ينشر صدى البلد أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس  10 أبريل 2025 فى البنوك.

أسعار الدرهم الاماراتي اليوم 

 

تباينت أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية اليوم الخميس  10 أبريل 2025.

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 14.0506 جنيه

سعر البيع: 14.0905 جنيه

سعر صرف الدرهم الاماراتي 

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 14.0409 جنيه

سعر البيع: 14.0815 جنيه

بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء: 14.0386 جنيه

سعر البيع: 14.0815 جنيه

سعر الدرهم الامارتي مقابل الجنيه 

 

بنك فيصل الإسلامي:

سعر الشراء: 14.02 جنيه

سعر البيع: 14.06 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 14.0135 جنيه

سعر البيع: 14.0445 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه

 

المصرف العربي الدولي:

سعر الشراء: 13.907 جنيه

سعر البيع: 13.935 جنيه

اتش اس بى سى HSBC:

سعر الشراء: 13.910 جنيه

سعر البيع: 13.940 جنيه

البنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 13.908 جنيه

سعر البيع: 13.951 جنيه

بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء: 13.764 جنيه

سعر البيع: 13.808 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 13.953 جنيه

سعر البيع: 13.983 جنيه

الدرهم الإماراتي الجنيه أسعار الدرهم الإماراتي سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه

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