ضـ ــر بـته بالقلم.. قصة تـ ــ عدي فتاة على طبيب أسنان

تفحص مباحث الانترنت بالجيزة، بلاغ طبيب أسنان ضد فتاة بعد تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الأيام الماضية عقب تداول مقطع فيديو نشرته فتاة أثناء دخولها لعيادته تسجل مقطع فيديو أثناء قيامها بصفعه على وجهه مدعية أنها خطيبته وأنه خطب غيرها.

وذكر الطبيب المعتدى عليه في بلاغه أن الفتاة ادعت أنها خطيبته ، وفوجئ بها داخل عيادته تتعدى عليه بالضرب ثم علم بانتشار مقطع الفيديو بشكل واسع واتهمها بالتعدي عليه بالضرب والتشهير به.

وكشف أحد أصدقاء طبيب الأسنان الذي تعرض للصفع داخل عيادته على يد إحدى الفتيات، أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو كانت تعمل ممرضة سابقة بالعيادة، وكانت على علاقة عاطفية بالطبيب، وكان ينوي خطبتها، لكنه لم يتمكن من الحصول على موافقة أسرته، ما دفعه لخطبة فتاة أخرى.

https://youtube.com/shorts/B_66ojyPA3M