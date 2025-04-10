الأهلي على أعتاب إعلان صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قرب إعلان النادي الأهلي عن صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هناك صفقة جديدة في الأهلي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، استعدوا لها من الآن".



وأضاف شوبير، في إشارة إلى أهمية الصفقة، "لن أفصح عن تفاصيل الصفقة لحين الإعلان الرسمي، لأن هناك صفقة مدوية أخرى في الطريق".



وتأتي تصريحات شوبير لتثير حماس جماهير النادي الأهلي وترقبهم للصفقات الجديدة التي ستعزز صفوف الفريق استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية في الموسم المقبل. ولم يكشف الإعلامي عن مركز أو اسم اللاعب الجديد، تاركًا الباب مفتوحًا للتكهنات حول هوية الصفقة المنتظرة.



يُذكر أن النادي الأهلي يسعى دائمًا لتدعيم صفوفه بأفضل العناصر للحفاظ على مكانته كأحد أبرز الأندية في القارة الأفريقية والمنافسة بقوة على جميع الألقاب. '' #حارس_الاهلي