لأول منذ 13 عاما.. أردوغان يلتقي وفد حزب المساواة الشعبية الكردي

سلطت وسائل الإعلام التركية الضوء على اللقاء الذي حدث بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ووفد حزب المساواة الشعبية والديمقراطية الكردي لأول منذ 13 عاما.

وعلقت البرلمانية التركية عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية في إسطنبول سري ثريا أوندر في تصريحها بعد الاجتماع: “كان اجتماعًا إيجابيًا للغاية، وسار على ما يرام. نحن أكثر تفاؤلاً بكثير”.

بينما قالت نائبة الحزب في وان بيرفين بولدان، في تصريحها المقتضب للصحافة لدى مغادرتها البرلمان التركي قبل الاجتماع: “أود التأكيد على أهمية هذا الاجتماع، سيلتقينا الرئيس لأول مرة بهذا الشأن، نسأل الله أن يعود علينا وعلى تركيا بالخير والبركات”.

وكان أردوغان التقى آخر مرة مع الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش المعتقل منذ عام 2016، وجولتان كيشاناك، في 12 يونيو 2012، خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء.

وفي مارس الماضي، أبدى أردوغان، ترحيبا بلقاء الوفد حال ما إن تقدم بطلب، وجاء هذا خلال إجابته عن سؤال أحد الصحفيين أثناء كلمته باجتماع الكتلة البرلمانية، حول ما إن كان سيلتقي وفد الحزب الكردي المشارك بمفاوضات حل الأزمة الكردية.