المشروعات القومية وتنمية الولاء والانتماء.. ندوة بمجمع إعلام قنا

نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة بعنوان " المشروعات القومية وتنمية الولاء والانتماء" ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لرفع وعي المجتمع وترسخ قيم الولاء والانتماء لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعى.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وحاضر بالندوة الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فقط ومدير وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة بقنا، وأدارتها سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بمركز إعلام قنا.

وأشار يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن الوطن يحتاج إلى أبنائه للدفاع عنه ضد أى مخاطر أو تهديدات يتعرض لها، كما يحتاج إليه المواطنين لتلبية احتياجاتهم المختلفة، لذلك يحمل قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، على عاتقه مهمة توعية المواطنين بما يحاك ضد بلادنا من مخاطر وتهديدات، بجانب التعريف بما يتم من مشروعات وإنجازات على أرض الوطن، من خلال الاستعانة بالمتخصصين لتقديم معلومات دقيقة ورؤية واقعية.

وقال الدكتورعلاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط ومدير وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة بقنا، إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير كل ما يتعلق بالبنية التحتية والتى تشمل" الطرق والكبارى، المياه، الصرف الصحي، الاتصالات" بهدف جذب المستثمرين والقطاع الخاص لإقامة المشروعات المختلفة وبناء المصانع والشركات، بجانب دورها في توفير فرص عمل بالجهاز الإداري للدولة وفقا لاحتياجات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أكد مدير وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة بقنا، بأن المشروعات القومية تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة وزعزعة الكتل السكانية الكائنة علي شريط وادى النيل والتوسع في الصحراء وإعمارها من خلال مشروعات عديدة، منها القطار الكهربائى، بناء المدن الجديدة واستصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج القومي من المحاصيل الزراعية وخاصة محصول القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتى بدلا عن الاستيراد، وتوفير أراضي زراعية بديلة عن الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بالبناء.

وتطرق شاكر، إلى عدد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها مشروع المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، مشروع المثلث الذهبى بطريق فقط القصير، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع تطوير ميناء العين السخنة، مشروع استصلاح مليون ونصف فدان، مشروع القطار الكهربائى السريع، بجانب العديد من المناطق الصناعية.

وأوضح مدير وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة بقنا ، بأن هناك العديد من المحاور التى تم تنفيذها علي مستوي الجمهورية، منها ثلاث محاور بمحافظة قنا، محور الشهيد باسم فكرى، يربط الطريق الصحراوي الشرقى بالطريق الصحراوي الغربي، ومحور دشنا الوقف، ومحور أبوتشت دار السلام، حيث يربط مدينة أبوتشت بمحافظة قنا بمدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، وترجع أهمية هذه المحاور فى توفير الوقت والجهد واختزال المسافات وتحويل المناطق التى حولها إلى مناطق تنموية وسكانية.

كما أشار شاكر، إلى مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا ودورها في الارتقاء بمستوي المعيشة بقري محافظة قنا، لافتاً إلى قرب انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة والتى تضم مراكز" فرشوط، دشنا، قوص، الوقف، أبوتشت"، على أن تبدأ المرحلة الثانية لمركزى قنا ونجع حمادى، في شهر يوليو القادم، تليها المرحلة الثالثة والأخيرة بمركزي نقادة وقفط.

وأشاد مدير وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة بقنا ، بدور الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية "مجمع إعلام قنا" في رفع وعي المجتمع القنائى بالقضايا المختلفة وخاصة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، ومحو الأمية الثقافية لدي العديد من المواطنين التى تؤدى لترديد الشائعات بين أفراد المجتمع.