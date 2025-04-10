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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سائحة تتصدر الترند بعد ضرب شاب لسبب غريب.. اعرف القصة الكاملة

سائحة تصدرت الترند
سائحة تصدرت الترند
اسماء محمد

أثار  مقطع فيديو لـ سائحة ضربت شابا أثناء دفاعها عن حمار قام بضربه بمنطقة الأهرامات، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية حتى تصدر الترند.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو  تحت عنوان  سائحة ضربت شابا بسبب حمار  وكانت الواقعة فى مصر فى منطقة نزلة السمان بالهرم.

قصة فيديو سائحة ضرب شاب 

بدأت القصة عندما تجولت سائحة أجنبية فى منطقة نزلة السمان بالقرب من الهرم إذ فوجئت بشاب فى مقتبل العمر يضرب حمارا بعصاة بقوة لكى يتوقف عن الحركة الكبيرة والسريعة.

وعندما رأت السائحة الأجنبية الشاب يتعامل مع حمار بشكل سيئ وقاس لم تدرك أنه يروضه بهذا التصرف ولكنها رأت أنه يعنفه ويقوم بضربه بقوة فانفعلت وركضت تجاه الشاب بسرعة وانهالت عليه بالضرب وقامت بصفعه بشدة لكى تعاقبه على فعلته بالحيوان الضعيف حتى أن الشاب فر هاربا منها ولكن السائحة قامت بالجري وراءه فى الشارع وحاول الأهالى فض الاشتباك.


تفاعل رواد السوشيال ميديا مع الفيديو بسرعة متضامنين مع الموقف الانساني للسائحة وجرأتها فى الدفاع عن حيوان ضعيف لايستطيع الدفاع عن نفسه بينما رأى البعض أن الأمر به بعض المببالغة بسبب عدم إدراك السائحة بالطريقة التى يتم التعامل بها مع الحيوانات المستثارة “ الثائرة ” وأن الطريقة الوحيدة المضمونة للسيطرة على هذه الحالة هى الضرب ولاداعى لموجة الغضب الموجودة على الشاب.

موقف الجهات الرسمية 


ولم يقف الأمر عند حد تفاعل السوشيال ميديا بل استجابت قوات الأمن بشكل سريع لهذه الواقعة وبدأت فى عمل التحريات عن الشاب وتحديد هويته والتحقيق فى الواقعة التى حدثت القرب من منطقة أبو الهول ونزلة السمان الواقعة بمحافظة الجيزة.
 

رود الأفعال 

وإليكم أبرز تعليقات رواد السوشيال ميديا على واقعة سائحة ضربت شابا تفاعلا كبيرا.

قال أحد النشطاء سبحان الله الذي ساق هذه السيدة لإنقاذه .. بجد ناس ماعندهاش رحمة بالحيوان الضعيف الذي لايستطيع الشكوى إلا إلى الله.

بينما رأي البعض أنه الأمر عبارة عن قصة مدبرة لأن تصوير المشهد فيديو من بدايته ليس أمر طبيعيا ولكن رأى البعض الاخر أن القصة ليست مدبرة وأن ردود فعل السائحة طبيعية.

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