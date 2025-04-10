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ضرب الحمار بالكرباج.. فحص فيديو غضب سائحة من سايس بمنطقة أبو الهول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضرب الحمار بالكرباج.. فحص فيديو غضب سائحة من سايس بمنطقة أبو الهول

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
ندى سويفى

تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحرياتها حول مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر سائحة أجنبية تهاجم شابًا يعمل سائسًا بالقرب من منطقة أبو الهول الأثرية، بعد مشاهدتها له وهو يعتدي بعنف على حمار باستخدام كرباج.

وتضمن الفيديو، ابداء السائحة استياءها الشديد مما وصفته بـ المعاملة القاسية للحيوان، وواجهت الشاب بصوت مرتفع، ما أثار انتباه المتواجدين بالمكان، قبل أن يفر الأخير من الموقع فورًا.

وتعمل الأجهزة الأمنية، على تحديد هوية الشاب الظاهر في الفيديو، وملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو مطالبة بمحاسبة صاحب الواقعة التي أثارت تعاطفًا واسعًا.

الجيزة مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سائحة أجنبية منطقة أبو الهول

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