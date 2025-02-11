زاهي حواس: مستر بيست دفن قطعة ذهبية بقيمة 10 آلاف دولار أسفل أبو الهول

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، عن تفاصيل تصوير اليوتيوبر الأمريكي الشهير «مستر بيست» للفيديو الذي وثقه داخل أهرامات الجيزة، والذي أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال «حواس» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن «مستر بيست» قام بدفن قطعة ذهبية بقيمة 10 آلاف دولار أسفل تمثال أبو الهول، مرفقة بورقة مكتوب عليها أن الفيلم تم تصويره داخل الأهرامات.

وأضاف عالم الآثار المصري، أن وزارة الآثار قدمت تسهيلات كبيرة ووفرت التراخيص اللازمة لـ «مستر بيست»، كما أن مدينة الإنتاج الإعلامي قامت بتوفير كافة معدات التصوير المستخدمة في الفيديو.

تم تصويرها عدة مرات من قبل

وأشار الدكتور زاهي حواس إلى أن قدم أدلة لمستر بيست تدعم هذا الطرح، كما اصطحبه في جولة داخل الأنفاق في منطقة الأهرامات، كما أن 10 آلاف مصري بنوا الأهرامات وليس العبيد أو أي أشخاص آخرون، كما أنه اصطحب مستر بيست لمقابر عمال بناة الأهرامات.

ولفت «حواس» إلى أن مشاهد الفيلم الذي صور داخل الأهرامات تم تصويرها عدة مرات من قبل، موضحًا أنه وضع شرطًا للظهور مع مستر بيست في الفيديو يتمثل في التأكيد على أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات.