قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب المناطق الشمالية من المغرب
متحف سوهاج القومي ينظم محاضرة بعنوان جبانة السلاموني
ترامب يهدد بإلغاء وقف إطلاق النار إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن بحلول ظهر السبت
أول رد من أكرم توفيق على أخبار إلغاء متابعته لصفحة الأهلي
يوم المباراة.. صفحة نادي فاركو تعلن عن مواجهة الزمالك بهذه الصورة
زاهي حواس: مستر بيست دفن قطعة ذهبية بقيمة 10 آلاف دولار أسفل أبو الهول
زاهي حواس يدعو أحمد موسى لتصوير فيلم عن الأهرامات مثل "مستر بيست"
نتنياهو يطلب من واشنطن رفع إسرائيل من حظر تلقي "رقائق الكمبيوتر"
زاهي حواس يكشف المخاطر التي واجهها أثناء تصوير فيلم «مستر بيست»
ترامب يعتزم استثناء أستراليا من الرسوم الإضافية على الصلب
مفاجأة.. الزمالك اتفق مع ميكالي لخلافة جروس
لمسة وفاء.. شوبير يعلن عن رقم قميص بن شرقي مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زاهي حواس: مستر بيست دفن قطعة ذهبية بقيمة 10 آلاف دولار أسفل أبو الهول

زاهي حواس ومستر بيست
زاهي حواس ومستر بيست
قسم التوك شو

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، عن تفاصيل تصوير اليوتيوبر الأمريكي الشهير «مستر بيست» للفيديو الذي وثقه داخل أهرامات الجيزة، والذي أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال «حواس» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن «مستر بيست» قام بدفن قطعة ذهبية بقيمة 10 آلاف دولار أسفل تمثال أبو الهول، مرفقة بورقة مكتوب عليها أن الفيلم تم تصويره داخل الأهرامات.

وأضاف عالم الآثار المصري، أن وزارة الآثار قدمت تسهيلات كبيرة ووفرت التراخيص اللازمة لـ «مستر بيست»، كما أن مدينة الإنتاج الإعلامي قامت بتوفير كافة معدات التصوير المستخدمة في الفيديو.

تم تصويرها عدة مرات من قبل

وأشار الدكتور زاهي حواس إلى أن قدم أدلة لمستر بيست تدعم هذا الطرح، كما اصطحبه في جولة داخل الأنفاق في منطقة الأهرامات، كما أن 10 آلاف مصري بنوا الأهرامات وليس العبيد أو أي أشخاص آخرون، كما أنه اصطحب مستر بيست لمقابر عمال بناة الأهرامات.

ولفت «حواس» إلى أن مشاهد الفيلم الذي صور داخل الأهرامات تم تصويرها عدة مرات من قبل، موضحًا أنه وضع شرطًا للظهور مع مستر بيست في الفيديو يتمثل في التأكيد على أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات.

مصر الأهرامات أهرامات الجيزة زاهي حواس المصريين القدماء منصات التواصل الاجتماعي مستر بيست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

وفاة مولود إنجي مراد بعد ساعات من رحيلها

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025 (جدول كامل)

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025

انهيار أسرة الشاب المتوفي

انهيار أسرة الشاب أحمد مرجان نجل صاحب مطعم مأكولات في جنازة شعبية بشوارع المحلة|صور

إنجي مراد

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

حالة الطقس

تنبؤات الطقس لمدة 6 أيام: استعدوا للتغيرات الجوية

شيخ الأزهر

طفلة تسأل شيخ الأزهر: صديقتي أجمل مني وأغيرُ منها.. فهل هذا حسد؟ الإمام الأكبر يجيب

. الفنان عبد العزيز مخيون يدفع دية شاب دهسه نجله

‎ عبد العزيز مخيون يتصالح مع أسرة شاب دهسه ابنه في البحيرة| صور

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

ترشيحاتنا

النائبة فاطمة سليم

مطالب برلمانية بزيادة سعر القمح.. ومخاوف من عزوف الفلاحين عن زراعته

مجلس النواب

بعد إقرارها.. ضوابط وإجراءات الاستئناف كأحد طرق الطعن في الأحكام الصادرة بالجنح

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني

بالصور

تحديات مرحلة المراهقة.. تغيرات جسدية وعاطفية

مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال

مهما عملت مش بتروح.. كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة بطرق طبيعية

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

إنجي مراد
إنجي مراد
إنجي مراد

فيديو

وزارة الداخلية

مات في إيديهم.. الداخلية تكشف تفاصيل مقـ.تل لص البحيرة

متهمين - أرشيفية

تداول فيديو للاتجار بالمخدرات في عين شمس والأمن يكشف| القصة الكاملة

إليسا

لحظة بكاء إليسا أمام جمهورها في حفل دبي.. فيديو

بسمة بوسيل

بتشوهي صورته ليه.. الفنانة بسمة بوسيل في مرمى النقد بسبب تصريحاتها الاخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد