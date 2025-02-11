زاهي حواس يكشف المخاطر التي واجهها أثناء تصوير فيلم «مستر بيست»

تحدث الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، عن المخاطر التي واجهها أثناء تصوير فيلم اليوتيوبر الأمريكي الشهير «مستر بيست»، موضحا أن صعود الهرم أو الدخول إلى الحجرات يشكل خطرًا كبيرًا على الحياة، كما أنه تم دفع رسوم دخول منطقة الهرم خارج ساعات العمل الرسمية، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها، مشددًا على أنه لم يحصل على أي امتيازات خاصة.

وأكد «حواس» لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيديو الذي نشره «مستر بيست» يعد دعاية قوية للأهرامات وأبو الهول لم تحدث من قبل، مما يسهم في جذب الانتباه العالمي إلى هذه المعالم التاريخية.

تجاوز 69 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب حتى الآن

وأضاف عالم الآثار المصري، أن فيلم اليوتيوبر الأمريكي الشهير «مستر بيست»، الذي تم تصويره داخل أهرامات الجيزة تجاوز 69 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى 400 مليون مشاهدة في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه قدم أدلة قاطعة تؤكد أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات، موضحًا أن حجم الدعاية التي حققها هذا الفيديو سيساهم في نشر هذه الحقيقة على مستوى العالم.

اكتشاف الحجرة الرابعة والخامسة لعمال بناء الأهرامات

وقال الدكتور زاهي حواس، إنه للمرة الأولى أعلن عن اكتشاف الحجرة الرابعة والخامسة لعمال بناء الأهرامات، كما تم تصوير مستر بيست وهو يغوص في أعماق مقبرة الإله أوزوريس.

وأوضح زاهي حواس أن هناك رسومًا خاصة لدخول الحجرات الخمسة داخل الأهرامات، حيث دفع 300 ألف دولار لوزارة الآثار، بالإضافة إلى 500 ألف دولار لمدينة الإنتاج الإعلامي، وقد تصل إلى مليون دولار.