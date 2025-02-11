زاهي حواس: اشترطت على مستر بيست التأكيد للعالم أن المصريين هم بناة الأهرامات

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الأثريات المصرية، أنه اشترط شرطا على مستر بيست قبل أن يقوم معه بتصوير الفيديو في منطقة الأهرامات، مشيرا إلى أن بيست زار كل هذه الأماكن من قبل كثيرا لكنه المرة الأولى التي يعرض هذه الجولات عالميا.

وتابع "حواس" في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه اشترط عليه، أن يقول لـ 400 مليون متابع عنده، من هو الذي بنى الأهرام، وبالفعل وافق بيست على شرطه، لتبدأ رحلتهم في اكتشاف الأهرامات، وقدمت له أدلة عن بناة الأهرامات المصريين، وبالفعل جلينا معا في نفق وكتب رسالة يؤكد فيها أن المصريين هم بناة الأهرامات.

وأضاف أن فيديو مستر بيست في الأهرامات تخطى 69 مليون مشاهدة منذ طرحه على اليويتوب ومنصات السوشيال ميديا.