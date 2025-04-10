حفل تخرّج المقبلين على الزواج بكنيسة العذراء بحلوان

شهدت كنيسة السيدة العذراء بحلوان، حفل تخرّج كورس المشورة والمقبلين على الزواج، وذلك بحضور نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان.

بيت مسيحي مقدّس

افتتح نيافته الحفل بكلمة أبوية مفعمة بالمحبة والإرشاد الروحي، تحدث فيها إلى الخريجين من الشباب والشابات عن أهمية تأسيس بيت مسيحي مقدّس، يقوم على الحق والمحبة والصلاة، مستشهدًا بالآية:

“قَدِّسْهُمْ فِي حَقِّكَ. كَلاَمُكَ هُوَ حَقّ. كَمَا أَرْسَلْتَنِي إِلَى الْعَالَمِ أَرْسَلْتُهُمْ أَنَا إِلَى الْعَالَمِ، وَلأَجْلِهِمْ أُقَدِّسُ أَنَا ذَاتِي، لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا مُقَدَّسِينَ فِي الْحَقِّ.” (يوحنا ١٧: ١٧-١٩).

كما شدد نيافته على أهمية الثبات في الإيمان، والحفاظ على روح التفاهم والشركة داخل البيت، داعيًا الخريجين إلى أن تكون بيوتهم منارات للنعمة والسلام.

واختُتم الحفل بتوزيع الشهادات والتقاط الصور التذكارية، في أجواء مفعمة بالفرح والشكر لله على بداية جديدة مباركة في حياة الخريجين.