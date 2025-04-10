بكري: أبو العينين أهدى فوزه برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط إلى الرئيس السيسي لسياسته الحكيمة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن النائب محمد أبو العينين بتاريخه الطويل وعلاقاته البرلمانية، ترأس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، مشيرا إلى أن فوزه كان لحظة تاريخية هامة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن النائب محمد أبو العينين حصل بالإجماع على رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط لتترأس مصر الاتحاد لأول مرة منذ عام 2010 .

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه جاء ذلك خلال جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي عقدت في إسبانيا على مدار اليومين الماضيين، وبحضور الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، ورؤساء وممثلي برلمانات 38 دولة.

أهالينا في غزة



وأشار مصطفى بكري إلى ان رئيس البرلمان الحالي الذي سيتولى رئاسة البرلمان خلال شهر يونيو المقبل أبلغ في تصريحات عديدة أبرزها إهداؤه هذا الفوز للرئيس السيسي لسياسته الحكيمة في إدارة ملفات النزاع بمنطقة الشرق الأوسط، ودوره في ادخال المساعدات الإنسانية لغزة لفك الحصار الذي فرضته إسرائيل على أهالينا في غزة.