مصطفى بكري: الجيش الليبي بقيادة حفتر صمام أمان في وجه الفوضى والمؤامرات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجيش الليبي الذي يحاول البعض التطاول عليه، وقف المشير خليفة حفتر قائد الجيش بكل شجاعة ومروءة ليحمي هذا الوطن الذي يتعرض ومازال لمؤامرات عديدة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن ما يجرى على أرض ليبيا الشقيقة لا يقود إلى الحل بل يقود لمزيد من الفوضى والتفكيك.

الاستمرار في الحكم

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه وقف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح الذي يوجه إليه عبد الحميد الدبيبة اتهامات لا قيمة لها والهدف منها النيل من مجلس النواب الذي أزاح الدبيبة عن الاستمرار في الحكم.

