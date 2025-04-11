قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر أمني يكشف حقيقة احتجاز سيدات على خلفية استشهاد أفراد شرطة بمطروح
مصدر: زيادة تعريفة ركوب السيارات 15% في الجيزة
رسميا .. سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي الجديد
هل تعاد مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك؟.. خبير لوائح يعلن مفاجأة
احذر.. الحبس سنة عقوبة تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
ننشر أسعار البنزين والسولار الجديدة بعد زيادتها
المواد البترولية: رفع أسعار الوقود ضرورة لتقليل فجوة الدعم وضمان استدامة الإمدادات
مصدر حكومي: تحرك في أسعار الوقود
اعرف سعر لتر بنزين 92 بعد الزيادة الجديدة
الزمالك يجدد عقد الونش 3 مواسم
عاجل .. تحريك أسعار الوقود والتنفيذ خلال ساعات
ترامب يلمح لانفراجة قريبة بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطأ شائع يهدر ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. نبه إليه الشعراوي

الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي
الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي
إيمان طلعت

يزداد البحث عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها، كأحد السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال بيان وخاطرة للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي كشف عن خطأ شائع عند قراءة سورة الكهف من يوم الجمعة.

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها

صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها عصم من فتنة المسيح الدجال وأضيء له من تحت قدميه إلى عنان السماء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

كما روي موقوفًا عن عمر رضي الله عنه، وروي بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة".

وفي تحذير من خطأ شائع يقع فيه الكثيرون عند قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، قال إمام الدعاة الشعراوي: إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ليست بدعة، لكن الخطأ في أن تقرأ علنًا، وعلى كل مسلم أن يقرأها بمفرده.

وأشار الشعراوي، خلال إحدى حلقاته عبر التليفزيون المصري، إلى أن من الناس من يريد يسمع القرآن قبيل صلاة الجمعة، وهناك من يريد أن يصلي، موضحا أن البدعة ليست في القراءة لكن في أن تحبس المسجد كله على أن يسمعك أثناء التلاوة.

فضل قراءة سورة الكهف ووقتها

وفي بيان حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ووقتها، وفضلها، قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية سابقا، إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سُنَّة ، يُثابُ فاعلها ، موضحاً أنه تصح قراءتها من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة ، فيجوز قراءتها في أَيِّ وقتٍ بين هذين الوقتين . وأفضل وقتها من بعد فجر الجمعة إلى وقت صلاة الجمعة .

أما فضلها فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "مَن قرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجمُعةِ سطَعَ له نورٌ من تحتِ قَدَمِه إلى عَنانِ السماءِ يُضيءُ له يومَ القيامةِ ، وغُفِرَ له ما بينَ الجمُعَتَينِ" .

كما أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لما ورد في فضلها من أحاديث.

واستدل الأزهر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [رواه: الدارمي]، وعنه أيضًا، قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

وأضاف المركز، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ ومتى يكون وقت قراءتها؟» أن وقت قراءتها، فإنه تقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس.

وأفاد: فيكون وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قراءة سورة الكهف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟

صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟

طبيب - ارشيفية

42 ألفا ثمن العملية.. شاهدة تكشف تفاصيل وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق بسبب خطأ طبي| خاص

الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف بشأن المرتبات.. ماذا يحدث 21 أبريل؟

الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف بشأن المرتبات.. ماذا يحدث يوم 21 أبريل؟

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم 10/4/2025.. عيار 21 يفوق التوقعات

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم 10/4/2025.. عيار 21 يفوق التوقعات

شهادات الادخار

شهادات ادخار بأرباح تصل إلى 30%... كيف تحمي أموالك من التآكل؟

الدكتور مصطفى مدبولي

مجانا للمواطنين.. الحكومة تتعاقد مع مراكز طبية عالمية لتنفيذ مستشفى حكومي لعلاج الأورام بمصر

الزمالك

بخلاف زيزو| لاعب جديد من الزمالك يستخرج تأشيرة أمريكا.. من هو؟

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء ؟ جائز بشرط

ترشيحاتنا

مجدي مرشد

"المؤتمر" لـ صدى البلد: نعد مرشحين فرديين في كل المحافظات.. وننتظر قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر

التضخم

قيادي بمستقبل وطن: تراجع معدلات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية لمصر

النائب أحمد عبد الجواد

مستقبل وطن يناقش خطة العمل والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع أمناء المحافظات

بالصور

فيفي عبده تحتفل بمسلسل العتاولة 2 بزفة بلدي في الراديو| صور

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

تركيزك ضايع .. اعرف الأسباب وحيل غير متوقعة تزيد الذكاء والانتباه

ضعف التركيز
ضعف التركيز
ضعف التركيز

بعد جنازة حماة رامي صبري .. تامر هجرس يتصدر التريند لهذا السبب

تامر هجرس
تامر هجرس
تامر هجرس

سائحة تتصدر الترند بعد ضرب شاب لسبب غريب.. اعرف القصة الكاملة

سائحة تصدرت الترند
سائحة تصدرت الترند
سائحة تصدرت الترند

فيديو

طلاب يرقصون في الفصل على فيديو لـ "رورو البلد "

تداول فيديو لطلاب يرقصون في الفصل على فيديو لـ "رورو البلد "

وزير الدفاع ونظيره النيجيري

وزير الدفاع يلتقى نظيره النيجري لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد