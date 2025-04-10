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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المنطقتين التجاريين| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات توصيل المرافق للمنطقتين التجاريتين الجاري تنفيذهما بالمحافظة، بحضور المستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار أحمد يحي، المستشار القانوني لجهاز التجارة الداخلية، والجهات المعنية.

ناقش الاجتماع التنسيق بين الجهات المختصة لتسريع توصيل المرافق الأساسية، بما يضمن الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت، ويُسهم في دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل.

أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية المشروع في تطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد المحلي، موجهًا بتقديم كافة التسهيلات، والعمل الجماعي لتذليل أي معوقات، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية.

وتابع، تقع المنطقتان التجاريتان الجاري تنفيذهما على مساحة 11 فدانًا بأرض الصوب أمام جامعة كفرالشيخ، و9.5 فدان بسخا، وستضمان سلاسل تجارية كبرى ومنافذ بيع ومشروعات ترفيهية، بهدف تطوير منظومة التجارة المحلية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن كفر الشيخ تملك مقومات استثمارية متميزة من موقع جغرافي، ومناخ، وبنية تحتية، وجامعة متقدمة، مؤكدًا حرص المحافظة على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الكبرى.

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