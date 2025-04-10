لبلوغه سن المعاش.. وكيل صحة كفر الشيخ يكرم مدير الطب الوقائى | صور

كرَّم الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الدكتور شريف الخولي، مدير عام الطب الوقائى بمناسبة بلوغه سن المعاش.

جاء ذلك حضور الدكتورة سمر عارف وكيل مديرية الصحة بكفرالشيخ، الدكتور محمد العدولى، مدير عام الطب العلاجى، الدكتور أحمد عبد العليم، مساعد وكيل الوزارة لشئون الرقابة والمتابعة، والمتولي الإمام، المدير العام والدكتورة رشا فكرى، نائب مدير عام الطب الوقائى.

كما تقدم الدكتور محمد أبو السعد، وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير للدكتور شريف الخولي، على ما قدمه من جهود كبيرة للصحة العامة وللحفاظ على صحة المواطنين داخل محافظة كفر الشيخ طيلة فترة خدمته على مدار المناصب المختلفة التى تقلدها متمنياً له دوام الصحة والعافية.