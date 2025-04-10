أحمد غزي: رحلتي مع التمثيل شبيهة لرحلة شخصية مؤمن في قهوة المحطة

حل أبطال مسلسل قهوة المحطة الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وقال الفنان أحمد غزي:" المؤلف عبد الرحيم كمال والمخرج إسلام خيري من الأسباب الرئيسية لنجاح قهوة المحطة وأدوارنا فيه".



وأضاف أحمد غزي :" ورق عبد الرحيم كمال دخل قلب ورحلتي في التمثيل شبيهة لرحلة شخصية مؤمن في قهوة المحطة ".



وتابع احمد غزي:" انا كنت عايش برة لمدة 4 سنوات وكنت حابب فكرة التمثيل جدا ووالدي كان قلقان من دخولي هذا المجال على الإطلاق ".



واكمل احمد غزي :" والدتي شجعتني على بدء دراستي للتمثيل وبدأت أروح لمكاتب كاستنج للتمثيل ورحلتي مع التمثيل مشابهة لشخصية مؤمن في قهوة المحطة ".