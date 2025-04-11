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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بكوبين دقيق.. طريقة عمل فطيرة الطاسة في خمس دقائق

فطيرة
فطيرة
ريهام قدري

فطيرة الطاسة من الوصفات السهلة والسريعة، وتتميز إنها سهلة ولاتحتاج للفرن. إليك طريقة بسيطة لعملها:

فطيرة البيتزا بالجلاش

المكونات:

  • 2 كوب دقيق
  • 1 ملعقة صغيرة سكر
  • نصف ملعقة صغيرة ملح
  • 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
  • 1 كوب لبن (أو ماء)
  • 2 ملعقة كبيرة زيت (أو زبدة)
  • حشوة حسب الرغبة (جبنة، لحمة مفرومة، زعتر، شاورما، إلخ)

الطريقة:

تحضير العجينة:

  • في وعاء، اخلطي الدقيق، السكر، الملح، والبيكنج بودر.
  • أضيفي اللبن والزيت، وابدئي في العجن حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.
  • غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 10-15 دقيقة.

التشكيل والحشو:

  • قسّمي العجينة إلى كرات متساوية.
  • افردي كل كرة على شكل دائرة.
  • ضعي الحشوة في نصف الدائرة واغلقيها على شكل نصف قمر واضغطي على الأطراف جيدًا بالشوكة أو اليد.

الطهي في الطاسة:

  • سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة.
  • ضعي الفطيرة واطبخيها على الجانبين حتى تحمر وتستوي (حوالي 3-5 دقائق لكل جانب).
  • يمكنك دهنها بالزبدة أو الزيت أثناء الطهي لقرمشة إضافية.

تقديم:

قدّميها سخنة مع شاي، أو كوجبة خفيفة، أو حتى فطور أو عشاء خفيف.

فطيرة الطاسة فطيرة دقيق

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