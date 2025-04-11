بكوبين دقيق.. طريقة عمل فطيرة الطاسة في خمس دقائق

فطيرة الطاسة من الوصفات السهلة والسريعة، وتتميز إنها سهلة ولاتحتاج للفرن. إليك طريقة بسيطة لعملها:
المكونات:
- 2 كوب دقيق
- 1 ملعقة صغيرة سكر
- نصف ملعقة صغيرة ملح
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- 1 كوب لبن (أو ماء)
- 2 ملعقة كبيرة زيت (أو زبدة)
- حشوة حسب الرغبة (جبنة، لحمة مفرومة، زعتر، شاورما، إلخ)
الطريقة:
تحضير العجينة:
- في وعاء، اخلطي الدقيق، السكر، الملح، والبيكنج بودر.
- أضيفي اللبن والزيت، وابدئي في العجن حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.
- غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 10-15 دقيقة.
التشكيل والحشو:
- قسّمي العجينة إلى كرات متساوية.
- افردي كل كرة على شكل دائرة.
- ضعي الحشوة في نصف الدائرة واغلقيها على شكل نصف قمر واضغطي على الأطراف جيدًا بالشوكة أو اليد.
الطهي في الطاسة:
- سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة.
- ضعي الفطيرة واطبخيها على الجانبين حتى تحمر وتستوي (حوالي 3-5 دقائق لكل جانب).
- يمكنك دهنها بالزبدة أو الزيت أثناء الطهي لقرمشة إضافية.
تقديم:
قدّميها سخنة مع شاي، أو كوجبة خفيفة، أو حتى فطور أو عشاء خفيف.