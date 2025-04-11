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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفاكهة على الريق؟

الفاكهة
الفاكهة
ريهام قدري

الفاكهة من الأطعمة الصحية المفضلة، فهي غنية بالفوائد الطبيعية والعناصر الغذائية الأساسية كالفيتامينات والمعادن والألياف، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الأنظمة الغذائية الصحية وبرامج إنقاص الوزن.

عندما يتعلق الأمر ببدء يوم صحي، غالبًا ما يُطرح التساؤل حول ما إذا كان ينبغي تناول الفاكهة على معدة فارغة أم لا. 

يجب أن تكون الوجبة الأولى التي تُكسر بها صيامك الليلي مغذية، مما يجعل الفاكهة الخيار الأمثل. وبغض النظر عن قيمتها الغذائية، في بعض الحالات، تأتي الفاكهة مع تحذير.


لماذا لا يجب عليك تناول الفاكهة على معدة فارغة

 

هناك ادعاءات تشير إلى أن تناول الفاكهة على معدة فارغة أو في الصباح يزيد من فوائدها، إلا أنه لا يوجد دليل علمي على ذلك. يُنصح بتجنب تناول الفاكهة على معدة فارغة، لأنها تحتوي على سكريات طبيعية قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم ، خاصةً عند تناولها على معدة فارغة، هذا يؤدي إلى ارتفاع وانخفاض سريع في مستويات السكر في الدم، مما يجعل الشخص أكثر عرضة لتقلبات الجلوكوز والتعب ونوبات الجوع".


ينبغي تجنب تناول الفاكهة على معدة فارغة، خاصةً لبعض الفئات الأكثر عرضة للإصابة. 

إضافةً إلى ذلك، قد لا تكون بعض الفواكه مناسبةً نظرًا لخصائصها الغذائية. 

يتطلب هذا الأمر مزيدًا من الاهتمام عند التعامل مع مرضى السكري أو المعرضين لتقلبات السكر.

يعاني بعض الأفراد أيضًا من اضطراب في المعدة عند تناول الفواكه، وخاصةً الحمضيات كالبرتقال والليمون الحلو، على معدة فارغة نظرًا لطبيعتها الحمضية. 

يُسبب ارتفاع نسبة الحموضة في هذه الفواكه تهيجًا في بطانة المعدة، مما يُسبب اضطرابًا في المعدة".

لكن لا تمتنع عن تناول الفاكهة صباحًا. إذا غيّرت طريقة تناولك للفاكهة صباحًا، فلن يرتفع مستوى السكر في الدم كثيرًا.

الطريقة الصحيحة لتناول الفاكهة صباحًا: إن تناول الفاكهة مع الدهون الصحية مثل المكسرات والبذور ، بالإضافة إلى مصدر بروتيني (مثل اللبن الرائب، والزبادي، والحليب، والعدس) يُساعد على تقليل هذه الآثار، ويُقلل من ارتفاع السكر في الدم.

كما يُساعد ذلك على تجنب الارتفاع المفاجئ والهبوط الحاد في مستويات السكر في الدم. تُشير الدراسات إلى أن تناول الفاكهة بين الوجبات، أي بين الإفطار والغداء أو بين الغداء والعشاء، يُقلل من استهلاك الطاقة، ويُعزز الشعور بالشبع.

 يُمكن تناول جميع أنواع الفاكهة باعتدال على مدار اليوم. 

كما يُنصح بتناول الفاكهة كاملةً بدلًا من العصائر، وذلك للاستفادة القصوى من الألياف والعناصر الغذائية الدقيقة الموجودة فيها.

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