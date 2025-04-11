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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تأكد غياب رمضان صبحي وإبراهيم عادل وبلاتي توريه عن مواجهة الأهلي

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

تأكد غياب الثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وبلاتي توريه عن مباراة بيراميدز أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز بسبب الإصابة. 

يعاني رمضان صبحي من إصابة بالتواء في أربطة الركبة، في حين يعاني إبراهيم عادل من آلام شديدة في عضلة الساق اليمنى، بينما يعاني بلاتي توريه من آلام في الركبة.

تفاصيل إصابة الثلاثي

يخضع اللاعبون الثلاثة لبرنامج تدريبي مكثف بعد عودة الفريق من المغرب، حيث تم استبعادهم من مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب إصاباتهم، والتي حدثت نتيجة التدريب على ملعب سيئ في القنيطرة. 

كان النادي المضيف قد فرض صعوبة على بيراميدز في العثور على ملعب مناسب للتدريب عليه، ما أسهم في تفاقم الإصابات.

تجهيز اللاعبين للعودة للمباريات

يعمل الثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وبلاتي توريه على التعافي والعودة إلى التدريبات بشكل تدريجي، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيزهم للمباريات المقبلة فور تعافيهم الكامل من الإصابات.

موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز. 

يتم بث المباراة عبر قناة أون سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.


 

بيراميدز رمضان صبحي إبراهيم عادل الأهلي دوري نايل

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