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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهدد روسيا بالعقوبات

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
محمود نوفل

أفاد موقع ‏أكسيوس الأمريكي بأن مبعوث ترامب إلى روسيا ستيف ويتكوف سيزور موسكو اليوم للقاء الرئيس فلاديمير بوتين .

كما نقل الموقع الأمريكي عن مصادره القول إنه إذا لم يتم التوصل إلى وقف للنار في أوكرانيا نهاية أبريل الجاري فإن ترمب سيفرض عقوبات على روسيا.

وفي سياق آخر، كان موقع ‏أكسيوس الأمريكي ذكر بأن إيران تريد استكشاف الاتفاق النووي المؤقت في محادثاتها مع أمريكا، وأن إيران تدرس تقديم اقتراح بعقد اتفاق نووي مؤقت قبل مواصلة المفاوضات بشأن اتفاق شامل خلال محادثات عُمان.

وذكر الموقع الأمريكي أن إيران ترى أن التوصل لاتفاق نووي في غضون شهرين أمر غير واقعي وتريد الحصول على مزيد من الوقت لتجنب التصعيد، مشيرا إلى أن الاتفاق المؤقت، يشمل أيضا السماح للمفتشين الأمميين بالمزيد من القدرة على الوصول للمنشآت النووية.

ايران أمريكا محادثات عُمان إتفاق نووي المنشآت النووية الإيرانية وكالة الطاقة الذرية روسيا بويتن ستيف ويتكوف

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