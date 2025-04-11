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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انسياب وانتظام بحركة السيارات.. تفاصيل نشرة المرور صباح الجمعة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

شهدت شوارع وميادين ومحاور القاهرة والجيزة حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات صباح اليوم الجمعة.

وسجل رجال المرور انتظاما في حركة السيارات، أعلى محاور وشوارع الجيزة، والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط متابعة لحظية لحركة المركبات بكل الطرق.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، بالقاهرة، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.


وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت أيضا حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري قها شهد كثافات مرورية متحركة بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها الكوبري، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وشهد نفق الأزهر، انتظام  فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر انتظمت الحركة أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت انتظمت حركة المرور بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وشهد طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم سيولة مرورية، وكذلك الأمر انتظمت الحركة المرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، وسيولة مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد، وانتظمت الحركة  أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم، وهو الحال بشارع صلاح سالم والطيران.

وسيطرت السيولة المرورية على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو. 

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