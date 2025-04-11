موعد مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل فريق الأهلي ضيفًا على الرائد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، إيقاف نزيف النقاط بالفوز على الرائد وخطف المركز الرابع “مؤقتًا” من القادسية.

وحصد الأهلي نقطتين من أصل 9 نقاط آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري السعودي، ليصبح مهددًا بعدم المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 49 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والرائد والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والرائد في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتذاع المباراة عبر قناتي SSC EXTRA 1 HD وSSC EXTRA 1 SD، بتعليق حماد العنزي.

على الجانب الآخر، يطمح الرائد في إنهاء سلسلة نتائجه الكارثية في الفترة الأخيرة بمسابقة الدوري السعودي، بخطف فوز ثمين من الراقي وإنعاش فرصه الضعيفة في البقاء الدوري السعودي، الموسم المقبل.

ويتذيل الرائد جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 18 نقطة من 5 انتصارات فقط و3 تعادلات و18 هزيمة.

يذكر أن لقاء الدور الأول بين الأهلي والرائد في الدوري السعودي، انتهى بفوز الراقي بهدفين دون رد.